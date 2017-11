Petrobras e parceiros iniciam produção no campo de Libra

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 27, em comunicado enviado ao mercado, que a empresa e seus parceiros iniciaram no domingo, 26, a produção do bloco de Libra, no pré-sal da Bacia de Santos, com a entrada em operação do FPSO Pioneiro de Libra (unidade flutuante que produz, armazena e transfere petróleo), dedicado a testes de longa duração e sistemas de produção antecipada. Essa é a primeira unidade da Petrobras equipada para injetar todo o gás produzido durante os testes.

Segundo a estatal, o Pioneiro de Libra tem capacidade de processar, diariamente, até 50 mil barris de petróleo e 4 milhões de metros cúbicos de gás associado. "Com duração prevista de um ano, o Teste de Longa Duração tem o objetivo de avaliar o comportamento do reservatório de petróleo e ampliar o conhecimento das características da jazida", informou a Petrobras.

Depois da conclusão desse primeiro teste, o FPSO Pioneiro de Libra será deslocado para operar os Sistemas de Produção Antecipada em outros poços de Libra, ainda segundo a empresa. "O objetivo será aumentar o conhecimento da jazida, como também apoiar o desenvolvimento e otimização de todas as futuras unidades a serem instaladas na área".

Até o momento, foram perfurados 12 poços no bloco de Libra. O consórcio de Libra é liderado pela Petrobras, com participação de 40%, em parceria com a Shell (20%); Total (20%); CNPC (10%) e CNOOC Limited (10%). O consórcio ainda conta com a participação da companhia estatal Pré-Sal Petróleo SA (PPSA) como gestora do contrato.