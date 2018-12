Petrobras e Murphy constituem joint venture para atuação no Golfo do México

A Petrobras informou que sua subsidiária Petrobras America (PAI) concluí o processo para constituição da joint venture com a Murphy Exploration & Production Co, composta por todos os ativos de petróleo e gás natural em produção das duas empresas situados no Golfo do México. Pelo contrato, a primeira deterá participação de 20% e a segunda de 80%, que será a operadora.

Segundo fato relevante divulgado pela estatal, nesse contexto foram assinados acordos de funcionamento da Joint Venture (LLC Agreement), de prestação de serviços (Master Service Agreement) e de transição operacional (Transition Service Agreement).

Com a conclusão, a Murphy pagou US$ 795 milhões à PAI, após ajustes previstos em contrato. O acordo ainda prevê pagamentos contingentes de até US$ 150 milhões e um carrego de investimentos de até US$ 50 milhões de custos para o desenvolvimento da produção do campo de St. Malo, a serem feitos pela Murphy.