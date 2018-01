Petrobras diz que utilizou critérios técnicos para alterar política para GLP

A Petrobras divulgou comunicado no qual reforça que sua política de preços de derivados de petróleo "é estabelecida com base em critérios técnicos, cujos princípios são definidos por sua diretoria executiva". Na quinta-feira, 18, a empresa anunciou a revisão do cálculo de reajuste do GLP para consumo residencial, que passará a acontecer trimestralmente.

Segundo a empresa, as mudanças "tiveram como objetivo reduzir o repasse da volatilidade de preços internacionais ao mercado doméstico, conforme anunciado em 7/12/2017, e não foram objeto de discussão com autoridades do governo federal".

Com esse comunicado, a Petrobras nega qualquer intervenção política na sua administração e que a empresa tenha seguido orientação do Ministério da Fazenda, já que o GLP é um produto de amplo consumo popular.