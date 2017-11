Petrobras diz que Campo de Mero, no pré-sal, tem 3,3 bilhões de barris

O Campo de Mero, no Bloco de Libra, tem 3,3 bilhões de barris de petróleo, segundo informou hoje (30) a Petrobras. A declaração de comercialização foi apresentada à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

“O Campo de Mero está localizado a cerca de 180 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, em águas ultraprofundas, e apresenta reservatórios de carbonato de alta qualidade com alta produtividade. Durante a fase exploratória e de avaliação, oito poços de extensão foram perfurados na área do PAD [Plano de Avaliação da Descoberta] identificando reservatórios com óleo de boa qualidade e alto valor comercial”, destacou a estatal.

De acordo com a Petrobras, o primeiro óleo do campo foi produzido por meio da plataforma flutuante FPSO Pioneiro de Libra, em um teste de longa duração, com o objetivo de avaliar o comportamento do reservatório de petróleo e ampliar o conhecimento das características da jazida.

A Petrobras lidera o consórcio de Libra, com participação de 40%, em parceria com a holandesa Shell (20%), a francesa Total (20%) e as chinesas CNPC (10%) e CNOOC Limited (10%).