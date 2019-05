Petrobras divulga teaser para venda de sua fatia na argentina Mega

GERAL Crime violento cai em 57% do Estado de SP; Itanhaém é a pior e Vinhedo, a melhor

DIRETO DO GABINETE

DIRETO DO GABINETE Marçal faz audiência para debater presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas

VARIEDADES 'Game of Thrones': falha em serviço de streaming faz HBO liderar reclamações

GERAL Mato Grosso do Sul e Paraguai fortalecem relações diplomáticas

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados