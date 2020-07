Petrobras divulga relatório operacional do segundo trimestre

Estatal conseguiu resultados positivos no período - (Foto: Arquivo/Agência Brasil)



A Petrobras divulgou, na noite desta terça-feira (21), o resultado operacional referente ao segundo trimestre deste ano. Apesar da crise econômica mundial, a companhia conseguiu resultados positivos no período, que já reflete os resultados da pandemia e da quarentena no país, iniciada a partir da terceira semana de março.

“A Petrobras enfrentou, no segundo trimestre deste ano, uma crise sem precedentes na indústria, com queda acentuada no valor do [petróleo tipo] brent, forte diminuição de demanda e excedente de produtos no mercado. Mesmo nesse contexto desafiador, a companhia apresentou um sólido desempenho operacional no período, tendo reagido rapidamente aos desafios impostos pela pandemia e a recessão global”, informou a estatal em nota.

A produção média de óleo e gás natural no segundo trimestre, segundo a Petrobras, foi de 2,802 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), 6,4% maior do que a registrada no mesmo período no ano passado e ficou 3,7% abaixo em comparação ao primeiro período deste ano.

“No mês de abril, iniciativas integradas de logística e marketing permitiram o crescimento das exportações, o que compensou a redução da demanda doméstica por combustíveis. Com essas iniciativas, a Petrobras alcançou recorde de exportação de petróleo, atingindo a marca de 1 milhão de barris por dia”, destacou a companhia.

Por conta da diminuição das atividades internas no país, no refino, a produção foi significativamente impactada pela redução da demanda, principalmente em abril, quando fator de utilização chegou a 59%. A recuperação gradual do consumo interno e a exportação de bunker, um tipo de óleo pesado, usado em navios, e óleo combustível, permitiram que o fator de utilização do refino retornasse aos patamares anteriores à pandemia, alcançando 74% e 78%, nos meses de maio e junho, respectivamente. A exportação de derivados também subiu 22% em relação ao trimestre anterior.