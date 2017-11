Petrobras declara comercialidade de área no pré-sal da Bacia de Santos

A Petrobras declarou a comercialidade da porção noroeste da área de Libra, no pré-sal da Bacia Santos, batizada de Mero. O volume recuperável total estimado é de 3,3 bilhões de barris de petróleo de alto valor comercial, de 29 graus API. O campo de Mero está localizado a cerca de 180 km da costa do Rio de Janeiro, em águas ultraprofundas, e, segundo a Petrobras, "apresenta reservatório de carbonato de alta qualidade com alta produtividade".

Na fase exploratória e de avaliação, oito poços de extensão foram perfurados. Desde o último domingo, o óleo é extraído em regime de teste, por meio do navio-plataforma Pioneiro de Libra. Para dar continuidade ao desenvolvimento da produção, serão instaladas quatro novas plataformas.

Em comunicado, a Petrobras informou ainda que submeteu à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o relatório final do Plano de Avaliação da Descoberta (PAD) do poço 2-ANP-2A-RJS, o descobridor do reservatório de Libra em 2010.

O restante de Libra permanecerá sendo explorado. Para isso, a ANP estendeu o prazo exploratório por mais 27 meses.

O consórcio de Libra é liderado pela Petrobras - com participação de 40% - em parceria com a Shell (20%); Total (20%); CNPC (10%) e CNOOC (10%), tendo a Pré-Sal Petróleo (PPSA) como gestora do contrato de partilha da produção.