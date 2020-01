Petrobras conclui venda de fatia na PO&GBV e encerra atividades na África

A Petrobras concluiu nesta terça-feira, 14, a venda da fatia de 50% que detinha na Petrobras Oil & Gas B.V. (PO&GBV) para a Petrovida Holding. Com a venda, a empresa passa a ser uma 'joint venture' entre a Petrovida e o BTG Pactual E&P B.V., cada um com metade das ações. A transação teve valor ajustado para US$ 1,454 bilhão com a dedução da parcela da Petrobras do pagamento de taxas ao governo da Nigéria para a aprovação da transação e pela incidência de juros sobre o preço total, de US$ 1,530 bilhão. Com a conclusão do negócio, a Petrobras encerra as atividades operacionais na África.

De acordo com o comunicado da Petrobras, já foram pagos, em forma de dividendos, US$ 1,030 bilhão desde a data base da transação, de 1º de janeiro de 2018, e outros US$ 276 milhões foram pagos hoje. Outros US$ 123 milhões, sujeitos a atualização, devem ser pagos "tão logo o processo de redeterminação do campo de Abgami seja implementado", e mais US$ 25 milhões serão pagos até o dia 30 de junho.

O comunicado afirma ainda que a distribuição de dividendos da PO&GBV foi possível devido à geração operacional e ao aumento da dívida bruta da empresa, de US$ 800 milhões ao final de 2017 para US$ 1,825 bilhão ao fim de 2018. Além disso, o fluxo de dividendos fez parte da estratégia de "antecipação da monetização" do ativo.

A PO&GBV possui ativos na Nigéria, e detém 8% de participação no bloco OML 127, onde está o campo produtor de Agbami, e 16% de participação no bloco OML 130, que contém os campos produtores de Akpo e de Egina, não sendo operadora em nenhum deles. A produção média de óleo dos ativos da empresa em 2019 foi de 34 mil barris por dia, referentes apenas à parcela da Petrobras.