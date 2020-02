Petrobras começa venda de participação no campo de Papa-terra

A Petrobras anunciou, hoje (3), que começou a etapa de divulgação para a venda da totalidade de sua participação no campo de Papa-terra, localizado em águas profundas na Bacia de Campos. A companhia é a operadora do campo com 62,5% de participação, em parceria com a Chevron, que detém os 37,5% restantes.

O campo de Papa-terra faz parte da concessão BC-20 e está localizado em lâmina d’água de 1,2 mil metros. O campo iniciou sua operação em 2013 e sua produção média de óleo e gás, em 2019, foi de 17,3 mil barris equivalentes por dia.

O material com as principais informações sobre a oportunidade bem como os critérios de elegibilidade para a seleção de potenciais participantes está disponível no site da Petrobras.

Segundo a companhia, as principais etapas subsequentes do projeto serão informadas oportunamente ao mercado. A Petrobras informou que a divulgação para a venda do campo está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da estatal.

“Essa operação está alinhada à otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas”, diz a nota da Petrobras.