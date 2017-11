Petrobras capta US$ 1 bilhão com sindicato de bancos, tendo como garantia a P-56

A Petrobras anunciou novo financiamento, tendo como garantia a plataforma P-56. A captação de US$ 1 bilhão foi realizada na quinta-feira, 16, com um sindicato de bancos comerciais, liderado pelo Standard Chartered e composto pelo China Construciton Bank, ABN AMRO Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Banco Latinoamericano de Exportações e Commerzbank.

Em comunicado, a estatal afirma que também efetuou o pré-pagamento de financiamento com o Standard Chartered, no valor de US$ 500 milhões, que venceria em dezembro de 2018. O restante dos recursos captados será utilizado para o pré-pagamento de dívidas existentes.