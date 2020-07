Petrobras bate recorde na produção de diesel menos poluente

As refinarias processaram 1,6 milhão de metros cúbicos (m3) do produto, que tem baixo teor de enxofre, o equivalente a 10,3 milhões de barris - (Foto: Fernando Frazão/ Agência Brasil)

A Petrobras anunciou, nesta segunda-feira (13), novo recorde de produção do diesel S-10, que é menos poluente. As refinarias processaram 1,6 milhão de metros cúbicos (m3) do produto, que tem baixo teor de enxofre, o equivalente a 10,3 milhões de barris. A informação foi divulgada em nota pela companhia.

“Iniciada em janeiro de 2013, a produção do diesel S-10 vem crescendo nos últimos anos atendendo à maior demanda do mercado nacional. Esse movimento acompanha a evolução dos motores de veículos pesados e utilitários movidos a diesel, responsáveis pela maior parte da circulação de mercadorias no território nacional”, informou a Petrobras.

Segundo a companhia, atualmente existem no Brasil dois tipos de diesel rodoviário: o S-500 e o S-10. Além do menor teor de enxofre, os produtos têm características específicas, como a diferença no número de cetano, índice que mede a qualidade de ignição, ou seja, quanto maior melhor. No diesel S-10, o índice chega a 48 e, no S-500, a 42.

A capacidade atual de produção de diesel S-10 do parque de refino da Petrobras é de 139,4 mil m3/dia e ocorre através de unidades de hidrotratamento. O menor teor de enxofre e a melhoria do desempenho do produto refletem-se em impactos positivos na redução de contaminantes para o meio ambiente.