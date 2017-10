Petrobras assina contrato com Grupo Modec para FPSO para Campo de Sépia

A Petrobras assinou, no dia 13 de outubro, contrato com o Grupo Modec para o afretamento de plataforma do tipo FPSO (unidade que produz, armazena e transfere óleo e gás), que será utilizado no projeto de desenvolvimento da produção do campo de Sépia, oriundo do Contrato de Cessão Onerosa, localizado no pré-sal da Bacia de Santos.

Segundo comunicado da Petrobras, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o projeto contempla a interligação de até 15 poços à plataforma e o início da produção é previsto para 2021.

A plataforma será instalada a cerca de 250 Km da costa brasileira, em lâmina d'água de 2.140 metros e poderá processar até 180.000 bpd de petróleo e 6 milhões de m3/dia de gás natural. A unidade será operada pela empresa responsável pela construção e afretada por até 21 anos.

A plataforma terá parte da sua construção realizada no Brasil, nos moldes da experiência da Petrobras com outros afretamentos já realizados.