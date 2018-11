Petrobras assina com Perenco contratos em 3 campos por US$ 370 mi

A Petrobras anunciou a cessão de sua participação em três campos da Bacia de Campos para a Perenco, por US$ 370 milhões. São os campos de Pargo, Carapeba e Vermelho, em águas rasas na costa do Rio de Janeiro.

Do total, 20% (US$ 74 milhões) serão pagos na assinatura e a outra parte no fechamento da transação, quando a Perenco passará a operar os ativos, o que depende de aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e a obtenção das novas licenças de operação pelo Ibama.

Os campos, conhecidos como "Polo Nordeste", foram descobertos em 1975 (Pargo) e 1982 (os outros dois), sendo as outorgas de 1998.

A Petrobras explica que o sistema de produção é integrado, tendo sete plataformas do tipo "jaqueta fixa", com produção atual de cerca de 9 mil barris de petróleo por dia.

Atualmente, a franco-britânica Perenco opera concessões na bacia do Espírito Santo em parceria com a OGX e Sinochem.