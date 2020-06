Petrobras assina aditivo a contrato com a Açu Petróleo

A Açu Petróleo assinou aditivo ao contrato com a Petrobras que prevê dobrar o volume de óleo movimentado no terminal privado do Porto do Açu pela petroleira - (Foto: Divulgação)

A Açu Petróleo assinou aditivo ao contrato com a Petrobras que prevê dobrar o volume de óleo movimentado no terminal privado do Porto do Açu pela petroleira. O volume a ser exportado passou de 48 milhões de barris para até 100 milhões de barris, mantendo o prazo do acordo inicial com validade até março de 2021.

Segundo a Açu Petróleo, no ano passado o Terminal de petróleo do Porto do Açu foi responsável por 15% das exportações da Petrobras. Em abril deste ano, apesar dos efeitos da pandemia do covid-19, a Petrobras bateu recorde de movimentação e a Açu Petróleo realizou 23% das exportações da estatal.

A parceria com a Petrobras foi estabelecida em março de 2019. Ao todo, 25% do petróleo exportado pelo Brasil é movimentado pelo Terminal do Porto do Açu, que já opera para as principais empresas do setor que atuam no país, como Shell, Petrogal, Total, Equinor e Repsol, além da Petrobras.

"Este contrato com a Petrobras reforça o fato de que o Terminal da Açu Petróleo é hoje uma das melhores opções de exportação de óleo do Brasil. Isso ocorre por dois motivos: a localização estratégica do Açu, próximo das bacias de Santos e de Campos, e a segurança oferecida pelo terminal para a realização de operações de transferência de óleo, já que elas são feitas em um ambiente abrigado, garantindo uma maior previsibilidade e eficiência", afirmou em nota Victor Snabaitis Bomfim, CEO da Açu Petróleo.