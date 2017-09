A Petrobras informa que reajustou os preços de comercialização às distribuidoras do GLP destinado aos usos industrial e comercial, no porcentual médio de 7,9%, com vigência a partir de quarta-feira, 27.

Em nota à imprensa, a estatal esclarece que este reajuste não se aplica aos preços de GLP destinado ao uso residencial, comercializado pelas distribuidoras em botijões de até 13kg (conhecido como P13 ou gás de cozinha).

