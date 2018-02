Petrobras anuncia queda de 4,6% nos preços do GLP industrial

A Petrobras informa que decidiu reduzir os preços de comercialização às distribuidoras do GLP destinado aos usos industrial e comercial, no porcentual médio de -4,6%, com vigência a partir de terça-feira, 6 - Foto: PetroNotícias

A Petrobras informa que decidiu reduzir os preços de comercialização às distribuidoras do GLP destinado aos usos industrial e comercial, no porcentual médio de -4,6%, com vigência a partir de terça-feira, 6.

Segundo a estatal, a alteração é necessária devido à queda das cotações internacionais do produto, que reflete a proximidade do fim do inverno na Europa, com o consequente arrefecimento da demanda pelo derivado.

A Petrobras esclarece que o reajuste não se aplica aos preços de GLP destinado ao uso residencial, comercializado pelas distribuidoras em botijões de até 13kg (conhecido como gás de cozinha).