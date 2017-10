Petrobras anuncia processo de venda em sete conjuntos de campos em águas rasas

A Petrobras anunciou processo de desinvestimento em campos águas rasas, dando início à fase não vinculante para cessão da totalidade dos direitos de exploração, desenvolvimento e produção.

São sete conjuntos de campos nos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rio de Janeiro e São Paulo.

Nesta fase do projeto os interessados habilitados recebem informações mais detalhadas sobre os ativos, com acesso a data room virtual, e orientações para elaboração e envio das propostas não vinculantes. O valor pretendido com a venda desses ativos não foi divulgado.

Veja Também

Comentários