Petrobras anuncia pré-pagamento de R$ 7 bi em notas à exportação do BB

A Petrobras realizou o pré-pagamento de R$ 7 bilhões em notas de crédito à exportação que venceriam em 2022. O pagamento foi feito no último dia 15, sexta-feira, ao Banco do Brasil. Em comunicado, a estatal diz que a antecipação do pagamento "está em linha com o Plano de Resiliência e com a estratégia de gerenciamento de passivos da companhia, que visa à melhora do perfil de amortização e do custo da dívida, levando em consideração a meta de desalavancagem prevista em seu plano de negócios e Gestão 2019-2023".

Na semana passada, a petroleira realizou a captação de US$ 3 bilhões com duas emissões de títulos no exterior. Foram US$ 750 milhões com a reabertura das notas com vencimento em 2029, mais US$ 2,25 bilhões com novos títulos que vencerão em 2049.