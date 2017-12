Os novos valores valem a partir desta quarta-feira, dia 27 - Foto: Minervino Junior

A Petrobras anunciou nesta terça-feira, 26, um novo reajuste para os combustíveis, com queda de 0,40% no preço da gasolina nas refinarias e aumento de 1,10% no preço do diesel.

Os novos valores valem a partir desta quarta-feira, dia 27.