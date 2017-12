Petrobras anuncia altas de 1,1% no preço da gasolina e elevação de 1% no diesel

Na segunda-feira, 11, a Petrobras já havia anunciado reajuste para os combustíveis (valendo a partir desta terça), com aumento de 1,40% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1,80% no do diesel. - Imagem Ilustrativa

A Petrobras anunciou um novo reajuste para os combustíveis, com aumento de 1,1% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1% no do diesel. Os novos valores valem a partir da quarta-feira, dia 13.

A nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.

Além da concorrência, na decisão de revisão de preços, pesam as informações sobre o câmbio e as cotações internacionais.

Na segunda-feira, 11, a Petrobras já havia anunciado reajuste para os combustíveis (valendo a partir desta terça), com aumento de 1,40% no preço da gasolina nas refinarias e alta de 1,80% no do diesel.