Petrobras anuncia afretamento de plataformas para a Bacia de Campos

A Petrobras anunciou nesta terça-feira (15) a assinatura de cartas de intenção com duas empresas asiáticas para o afretamento de duas plataformas do tipo Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência (do inglês FPSO).

As FPSO são, na verdade, navios-plataforma fundamentais para a extração de petróleo no pré-sal, pois, segundo a Petrobras, podem produzir, armazenar e transferir petróleo e gás.

As unidades vão integrar o projeto de desenvolvimento da produção da revitalização dos campos de Marlim e Voador (módulos 1 e 2), que ficam na Bacia de Campos.

A empresa japonesa Modec e a malasiana Yinson vão fornecer as plataformas que ficarão a cerca de 150 quilômetros da costa brasileira, em lâminas d'água de aproximadamente 670 metros (FPSO Marlim 1) e 930 metros (FPSO Marlim 2).

Segundo a Petrobras, a previsão para o início da produção é a partir de 2022. Juntos, os dois projetos poderão processar até 150 mil barris de petróleo por dia e 11 milhões de metros cúbicos diários de gás natural.