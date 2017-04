Petistas fazem declaração nominal de voto contra reforma trabalhista

Em protesto contra a reforma trabalhista, deputados do PT fizeram no plenário da Câmara a declaração nominal do voto contra o projeto. Carregando cruzes com fotos da carteira de trabalho, faixas e caixões, os petistas subiram à mesa diretora e gritaram "Fora Temer".

Durante o protesto, o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), empurrou o deputado do PT, Afonso Florence (BA). O petista gritava para o plenário usando o microfone do presidente, que havia se levantado para convencer os deputados a saírem do local. "Estou sendo desrespeitado desde a semana passada neste plenário", reclamou Maia.

A sessão chegou a ser suspensa e retomada rapidamente. líder do PCdoB, Alice Portugal (BA) também listava na tribuna os nomes dos deputados da bancada que são contra a proposta.

