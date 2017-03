Pesquisa indica maior otimismo das empresas em contratar no segundo trimestre

A perspectiva das empresas para contratar funcionários no segundo trimestre é a mais otimista dos últimos dois anos, segundo pesquisa feita pelo ManpowerGroup, especializado em seleção e recrutamento.

Conforme o levantamento, 15% dos empregadores brasileiros esperam aumentar o quadro de profissionais nos próximos três meses. Outros 15% antecipam redução na equipe e 65% não preveem mudança na força de trabalho atual.

"As previsões para o segundo trimestre continuam desapontando, mas temos alguns sinais de estímulo. Por exemplo, a confiança em melhora na contratação no setor de transporte tem apresentado um crescimento gradual por três trimestres consecutivos. E o setor industrial tem a mais forte previsão desde 2014", comenta o presidente executivo do ManpowerGroup no Brasil, Nilson Pereira.

Para ele, é cedo para anunciar um reviravolta no mercado de trabalho, mas a leitura é que o pior pode já ter passado.

