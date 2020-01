Feijão apresenta queda de quase 40% em Campo Grande, diz levantamento

O levantamento foi feito de 20 a 24 deste mês, em 11 estabelecimentos que comercializam esses produtos. Foram apurados 118 produtos no total - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em pesquisa no supermercados e atacadistas de Campo Grande, o Procon Estadual notou uma diferença de preços em vários produtos alimentícios, entre eles o feijão que apresentou uma queda de 38,70% em seu preço. Mas teve produtos que tiveram um aumento, como o leite de longa vida que chegou apresentou um aumento de 14,62%.

A pesquisa verificou também uma diferença de até 243,27% em cestas básicas de alimentos. Essa maior diferença de preço é da margarina Becel de 500g, comercializada no Carrefour por R$ 3,49 e por R$ 11,98 no Comper da avenida Mato Grosso. Também podem ser consideradas elevadas as diferenças de preços do fubá Ponzon (230,22%) à venda por R$ 1,30 no Extra da rua Maracaju e R$ 4,58 no Comper.

O levantamento foi feito de 20 a 24 deste mês, em 11 estabelecimentos que comercializam esses produtos. Foram apurados 118 produtos no total.

Confira as planilhas:

Planilha de variação de preços da Cesta Básica

Planilha de comparativo de preços