Pesquisa do BCE mostra que especialistas preevem inflação menor na zona do euro

As expectativas de inflação da zona do euro diminuíram para este e os próximos dois anos, segundo pesquisa trimestral do Banco Central Europeu (BCE) de projeções profissionais.

O levantamento, que envolveu 53 especialistas, mostra que a taxa anual de inflação do bloco deve ficar em 1,2% em 2019 e também em 2020, antes de acelerar para 1,4% em 2021.

Na pesquisa anterior, divulgada em julho, as previsões de inflação eram de 1,3% neste ano, 1,4% em 2020 e 1,5% em 2021.

Os dados evidenciam o desafio do BCE de tentar conduzir a inflação para sua meta oficial, que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%.

No mês passado, o BCE cortou juros pela primeira vez desde 2016 e retomou um gigantesco programa de compras de bônus soberanos e outros ativos, numa tentativa de impulsionar a inflação e o crescimento na zona do euro.

No mais longo prazo, especialistas preveem que a inflação do bloco irá se estabilizar em 1,7%. Fonte: Dow Jones Newswires