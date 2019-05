Percepção de melhora na articulação coloca taxas de juros em baixa

Os juros futuros recuam na manhã desta quarta-feira, 8, alinhados ao dólar e repercutindo uma percepção de melhora de articulação do governo em prol da reforma da Previdência, segundo profissionais de renda fixa. Em busca de apoio maior dentro do Congresso, Bolsonaro, na terça-feira, decidiu dividir recriar os ministérios das Cidades e Integração Nacional, concordando que os aliados na Câmara indiquem o titular de Cidades e os no Senado, o ministro da Integração.

Também é positiva a reunião de Bolsonaro com governadores na casa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Às 10h27, o DI para janeiro de 2023 recuava a 8,10%, de 8,18% no ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2025 recuava a 8,61% de 8,70%.