Penúltimo dia para aproveitar desconto de até 85% nos débitos com a Prefeitura

Termina neste sábado (9) o prazo final para os contribuintes aproveitarem o Refis da Prefeitura, com desconto de até 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

O prazo foi prorrogado a pedido dos vereadores, o que garantiu mais uma semana para quem não conseguiu ir até a Prefeitura negociar. Nesta sexta-feira e sábado, as equipes da Prefeitura serão ampliadas para melhor atender os contribuintes. A Central do IPTU está localizada na Rua Arthur Jorge, nº 500, aberta das 8 até as 16 horas.

O secretário de Finanças e Planejamento, Pedro Pedrossian Neto, ressalta que esta será a última chance para o contribuinte aproveitar as condições para renegociar as dívidas com o município.

“Neste ano de 2017, as condições estão mais atraentes. Estendemos o prazo para dar mais uma chance para quem ainda não conseguiu aderir ao Refis. É hora de aproveitar as condições, que inclusive, são maiores que oferecidas no ano passado, já que não havia desconto sobre a correção monetária”, destacou Pedrossian.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes. Multas não serão parceladas.

Mais de 40 mil pessoas já procuraram a Prefeitura para assegurar o desconto. Para melhorar o atendimento e dar mais conforto ao usuário, cinquenta atendentes estarão à disposição, inclusive com caixas disponíveis no local, para recebimento dos tributos.