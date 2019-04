Pelo Twitter, Bolsonaro sai em defesa da PEC do Novo Pacto Federativo

Enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, fala sobre a necessidade de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro tuitou em defesa de outra Proposta de Emenda Constitucional (PEC) apoiada por Guedes, a do Novo Pacto Federativo.

O presidente lembrou que "o ministro Paulo Guedes se reuniu com membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Novo Pacto Federativo" na terça-feira, 2. Bolsonaro defendeu a PEC argumentando que "cada Estado e município é o maior conhecedor de sua necessidade". Para Bolsonaro, a revisão no pacto federativo aproximará a população de governadores, prefeitos e deputados. "Todos ganham! Mais Brasil, menos Brasília!", concluiu o presidente.

O debate em torno da PEC do pacto federativo foi lançado por Guedes em entrevista ao Grupo Estado no mês passado. O ministro defendeu que o Orçamento deve estar sob controle dos políticos. "É a desvinculação, a desindexação, a desobrigação e a descentralização dos recursos das receitas e das despesas", disse Guedes na ocasião.