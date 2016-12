Pela primeira vez, MSGÁS distribui lucros entre acionistas

Um marco na história da Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGÁS), assim foi definido o repasse de quase R$ 5 milhões realizado pela Companhia para Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), na manhã de hoje (15). O repasse é referente aos dividendos adicionais de 2015 da MSGÁS.

A MSGÁS é de economia mista e tem como sócios o Estado de Mato Grosso do Sul que tem 51% dos ativos e a Petrobrás Gás S.A (Gaspetro), que possui 49% das ações. “É a primeira vez que a MSGÁS distribui lucros de dividendos, ela já teve lucro no passado, mas os dividendos viraram capital próprio. E essa primeira vez é muito importante porque mostra para os acionistas que é uma empresa que vale a pena investir. Você investe em algo para ter retorno, e o Governo do Estado está recebendo isso pela primeira vez também”, explicou o diretor-financeiro de Companhia, Rui Pires dos Santos.

Ao todo foram repassados R$ 9.656.668,59 milhões, sendo R$ 4.924.900,98 para o acionista Estado de Mato Grosso do Sul e R$ 4.731.767,61 para a Gaspetro. Em maio deste ano já havia sido depositado 25% do valor. “Trata-se de um valor significativo para o Estado, são quase 5 milhões e isso realmente é importante para nós. Essa ação mostra que empresa tem uma gestão com foco nos resultados e isso é extremamente relevante para conceito de gestão que a Administração Pública deve ter. A MSGÁS ao fazer esse repasse mostra além do bom desempenho, como fazer uma gestão pública com eficiência. E nós, Estado, como sócios passamos a ter oportunidade de melhorar os serviços públicos, investindo esse repasse especialmente em saúde e segurança pública que são as nossas prioridades”, disse o secretário de Estado de Fazenda, Márcio Monteiro.

Para o diretor-presidente da MSGÁS, Rudel Trindade Junior, o momento é de comemoração. “Dividir o lucro da Companhia com os sócios mostra que estamos muito bem no cenário econômico e devemos essa conquista ao empenho da nossa equipe. Só temos que comemorar”, finalizou.

