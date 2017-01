Pedro Parente comemora números de produção da Petrobras em 2016

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, comemorou o fato de a empresa ter batido a meta de produção de 2,145 milhões de barris por dia na média de 2016, em encontro com a imprensa, na manhã desta quarta-feira, 11. "Em dezembro, batemos uma série de metas. Temos a convicção de que reputação se constrói com promessas feitas e cumpridas", afirmou.

Mesmo a meta de desinvestimento, que não foi alcançada, foi destacada por Parente. Ele ressaltou que a companhia começou o ano com saldo de desinvestimento de US$ 700 milhões e fechou com US$ 13,6 bilhões em venda de ativos. Faltou se desfazer de US$ 1,5 bilhão para atingir a meta, valor repassado para o biênio 2017-2018, quando US$ 21 bilhões serão desinvestidos.

A empresa reforçou a previsão de investimento de US$ 19 bilhões neste ano, incluída no plano de negócios. E Parente ainda ressaltou a sua convicção de que a companhia está no caminho certo ao adotar uma política de definição dos preços dos combustíveis atrelada ao mercado internacional. Ele disse que a Petrobras vem mantendo margens positivas com a venda de derivados de petróleo e criticou os cálculos de prêmio (diferença entre os preços internos e externos) feitos por analistas.

"A Petrobras não tem que se preocupar com critérios macroeconômicos (inflação). Apenas reagimos aos preços internacionais", afirmou Parente.

