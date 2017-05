Pedidos de falência caem 15% no acumulado do ano até abril, diz Boa Vista SCPC

Os pedidos de falência em todo o território nacional recuaram 15,0% no período acumulado de janeiro até abril de 2017, em comparação ao mesmo intervalo de 2016, relatou nesta quarta-feira, 3, a Boa Vista SCPC.

As falências decretadas no período recuaram 1,6% na mesma base de comparação, enquanto os pedidos de recuperação judicial caíram 28,3%, e as recuperações judiciais deferidas diminuíram 18,5%.

Já na comparação entre abril e o mês imediatamente anterior (março/17), os pedidos de falência recuaram 32,1%; as falências decretadas caíram 25,2%; pedidos de recuperação judicial cederam 49,4%; e recuperações judiciais deferidas registraram 38,1% de queda.

A desaceleração apurada no levantamento indica a possibilidade de as empresas passarem a revelar melhores indicadores de solvência, diz a Boa Vista SCPC em nota, "uma vez superado o período de baixa atividade econômica, restrição ao crédito e redução do consumo", entre outros fatores. "A tendência é de recuperação da capacidade de as empresas arcarem com seus compromissos financeiros", conclui.

O indicador de falências e recuperações é elaborado a partir da apuração de dados mensais registrados na base da dados da Boa Vista SCPC.

Veja Também

Comentários