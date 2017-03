Pedidos de auxílio-desemprego caem 2 mil na semana, para 241 mil

O número de pedidos de auxílio-desemprego nos EUA caiu 2 mil na semana encerrada em 11 de março, para 241 mil, após ajustes sazonais, segundo o Departamento do Trabalho do país. O resultado veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal.

O dado da semana anterior não sofreu revisão e permaneceu em 243 mil. A leitura de hoje marcou a 106ª semana em que os pedidos ficaram abaixo da média de 300 mil.

A média móvel das últimas quatro semanas, que reduz a volatilidade do indicador, aumentou 750 para 237.250.

Já o número de pessoas que continuam a receber benefícios de auxílio-desemprego nos EUA diminuiu 30 mil na semana até 4 de março, para 2,03 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

