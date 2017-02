Pedágios em rodovias do Paraná e de Santa Catarina vão ficar mais caros

Brasília - Movimento nas rodovias do Distrito Federal, as vésperas do feriado de Carnaval (Elza Fiuza/Agência Brasil) / Elza Fiuza/Agência Brasil

Quem trafegar pelas rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC, trecho de Curitiba a Florianópolis, vai pagar mais caro pelo pedágio a partir de amanhã (24). Para veículos de passeio, a tarifa vai passar de R$ 2,30 para R$ 2,60 nas praças de pedágio de São José dos Pinhais, no Paraná, e de Garuva, Araquari, Porto Belo e Palhoça, em Santa Catarina.

O aumento da tarifa foi autorizado hoje (23) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), durante os processos de reajuste e revisão tarifária do trecho, explorado pela concessionária Autopista Litoral Sul. A alteração foi calculada a partir da combinação de três itens previstos em contrato: reajuste, revisão e arredondamento.

Segundo a agência, o objetivo da revisão tarifária é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre a ANTT e a concessionária, além de atender às determinações do Tribunal de Contas da União e aplicar a recomposição tarifária, de acordo com a variação no período do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação oficial.

