PDG Realty apresenta novo plano de recuperação judicial

A PDG Realty, do setor construção, e a PDG Companhia Securitizadora apresentaram na sexta-feira (17) um novo plano de recuperação judicial. Segundo as empresas, que não deram mais detalhes sobre as mudanças, a elaboração do plano reflete ajustes que resultaram de negociações mantidas entre o Grupo PDG e seus credores ao longo das últimas semanas. O processo de recuperação judicial das empresas envolve ainda as demais 510 sociedades integrantes do seu grupo econômico.

O diretor presidente da PDG Realty, Vladimir Ranevsky, afirmou no início do mês que acreditava na aprovação do plano de recuperação na assembleia geral de credores. A primeira convocação está marcada para dia 22, e a segunda, para o dia 30.