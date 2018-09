PBoC pede que bancos emprestem mais a empresas do setor privado na China

O presidente do Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês), Yi Gang, pediu que os bancos elevem o apoio às companhias privadas, a fim de superar dificuldades de financiamento e dar um impulso ao sentimento do mercado. Algumas empresas privadas enfrentam dificuldades para obter fundos, conforme o crescimento doméstico fica sob pressão e aumentam os desafios externos, afirmou o PBoC em comunicado em seu site, citando Xi.

O presidente do PBoC afirmou que os grandes bancos precisam assumir a liderança na concessão de empréstimos a empresas privadas que enfrentam problemas temporários de liquidez, segundo a nota. Ele também disse que os bancos devem tratar companhias estatais e privadas de modo igual, em termos de empréstimos e investimentos em bônus.

Xi deu as declarações durante uma reunião na terça-feira com graduados banqueiros chineses, entre eles Gu Shu, presidente do Industrial & Commercial Bank of China, e Wang Zuji, presidente do China Construction Bank, segundo o comunicado.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse nesta quarta-feira que as companhias do setor privado, que contribuem com mais da metade da receita tributária governamental, são um importante pilar do emprego no país. Estabilizar o emprego é uma prioridade do governo, enfatizou Li.

Uma campanha do governo para controlar os crescentes riscos de dívidas tem pressionado pequenas e médias empresas privadas na China. Fonte: Dow Jones Newswires.