PBoC anuncia medida para impulsionar empréstimos para pequenas empresas

O banco central chinês anunciou neste sábado que vai ampliar a capacidade de financiamento de bancos que emprestam para pequenas empresas. A medida tem como objetivo dar suporte à economia mas sem elevar significativamente o já alto nível da dívida corporativa. Em comunicado neste sábado, o Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) disse que, a partir de 2018, vai reduzir entre 0,5 e 1 ponto porcentual o depósito compulsório para bancos que cumprirem os requisitos.

Para conseguirem a redução, bancos precisam preencher alguns critérios. Por exemplo, bancos cujos empréstimos para pequenas empresas representem pelo menos 10% dos empréstimos totais terão a redução maior, de 1 ponto porcentual nos depósitos compulsórios.

Nesta semana, O Conselho Estatal da China, o gabinete do país, pediu que o banco central ajudasse a reduzir os custos de financiamento para pequenas empresas privadas. Além disso, nas últimas semanas, bancos e corretoras do país pediram medidas do PBoC em meio a sinais de que a política monetária apertada está começando a afetar o crescimento.

Os depósitos compulsórios variam de acordo com o tamanho do banco. Para grandes bancos, estão em 17% de todos os depósitos, uma das alíquotas mais altas do mundo.

O PBoC disse que a medida anunciada neste sábado não altera o tom da política monetária da instituição, e que vai continuar adotando uma postura "prudente e neutra". Fonte: Dow Jones Newswires.

