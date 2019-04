Pauta econômica foi incorporada por sociedade, diz Marinho

O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou nesta quinta-feira, 4, em almoço com representantes da Fiesp, em São Paulo, que a pauta da Previdência está absorvida pela sociedade e, por isso, está "acima da acomodação política". Ele disse ainda saber que a equipe econômica é avaliada pelo mercado, mas ponderou que os analistas devem considerar que o Congresso Nacional tem uma nova composição, "com práticas diferentes".

"O mercado é muito nervoso, vê muito a superfície. Tem gente que faz análise de conjuntura e política: é um Congresso novo com práticas diferentes, é importante ressaltar isso porque há uma curva de aprendizado, tem que ver como era e como vai ficar agora", disse no evento, organizado em parceria entre a Fiesp e o Centro de Liderança Pública.

Ele disse ainda que há um ambiente favorável no Congresso, à medida que foi convidado por 10 partidos e deve se encontrar ainda com outros cinco nos próximos 15 dias. E ponderou que o texto da forma como o governo apresentou "necessariamente não será aprovado", mas disse acreditar que "boa parte será preservada". "Eu defenderei o texto", disse.