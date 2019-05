Paulo Guedes diz que BNDES não pode ser fábrica de privilégios

ECONOMIA Alta de remédios no IPCA é a maior para abril desde 2016, diz IBGE

PROGRAMAÇÃO CULTURAL Com entrada gratuita, Festival de Cenas Curtas segue até amanhã em Campo Grande

POLÍTICA 'Não podemos permitir Coaf fora da Justiça', diz deputado do PSL

ECONOMIA Governo é inábil na conversa com Congresso, diz presidente de comissão da reforma

GERAL Subsecretaria da Mulher antecipa retomada do programa “Maria da Penha vai à Escola”

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados