Pátria desiste de disputar leilão de aeroportos

O Pátria Investimentos informou nesta segunda-feira, 14, que desistiu de participar do leilão dos aeroportos que se realiza nesta semana. "O Pátria investimentos confirma que não apresentou proposta para o Leilão de Aeroportos de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC), marcado para esta quinta-feira (16/03)", afirmou em breve nota a gestora de investimentos.

A empresa estava associada com o operador alemão AviAlliance para disputar os aeroportos. Representantes do consórcio chegaram a ir à BM&FBovespa com uma equipe de profissionais e diversas caixas de documentos, mas a proposta e outros documentos correlatos não foram entregues dentro do prazo estipulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), até as 16 horas desta segunda-feira.

Relatos dão conta que o grupo de profissionais que representava o consórcio ficou por mais de uma hora no saguão da BM&FBovespa e chegou a circular a informação de que representantes teriam ido até a equipe da Anac que recebe os documentos para entregar as caixas. No entanto, segundo uma fonte próxima às empresas, houve um desentendimento de última hora entre os acionistas.

Outros três grupos também estiveram na BM&FBovespa para apresentar os documentos exigidos para participar do leilão. Uma fonte afirma que um dos interessados é o operador francês Vinci Airports, que teria, sim, entregue as propostas.

Agentes do setor acreditam que os outros dois grupos seriam a Fraport (da Alemanha) e a Zurich (Suíça), mas até o momento não há confirmação por parte das empresas.

A CCR, por sua vez, confirmou que não entregou propostas. O grupo argentino Corporación America também teria desistido da disputa, segundo uma fonte. Procurada, a empresa não se pronunciou a respeito.

A abertura das propostas pelos quatro aeroportos está marcada para a próxima quinta-feira (16), a partir das 10h.

