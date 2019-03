Páscoa irá movimentar mais de R$ 138 mi em MS

Vale ressaltar que do montante total, 55,08% (ou R$ 76,18 milhões) serão destinados à compra de presentes pascoais e 44,92% (R$ 62,14 milhões) às comemorações da data - Foto: Ilustração

Pesquisa de Intenção de Compras e Comemorações para a Páscoa, realizada pelo IPF/MS e SEBRAE, aponta que Mato Grosso do Sul vai receber um aporte de R$ 138,32 milhões no período de Páscoa. Esse valor é 20,71% superior ao do ano passado. 83% dos moradores de MS devem comprar algum artigo de chocolate e a média de preço gasto será de R$ 91,92.

Para o presidente do IPF MS, Edison Araújo, alguns fatores contribuíram para os resultados mais otimistas. “Ao longo dos meses, percebemos uma melhora na intenção de consumo das famílias, o aumento do índice de confiança do empresário e a evolução do saldo de emprego, além da melhoria das perspectivas do cenário político que, juntos, colaboram para a melhoria da economia”.

Vale ressaltar que do montante total, 55,08% (ou R$ 76,18 milhões) serão destinados à compra de presentes pascoais e 44,92% (R$ 62,14 milhões) às comemorações da data.

Os presenteados – De acordo com a pesquisa, a maioria das pessoas vai dar apenas um presente pascoal (31,16%) e os filhos serão os maiores beneficiados (29,09%). Na sequência, vem as mães (14,13%), os namorados(as) (13,63%) e sobrinhos (as) (8,51%).

Segundo a economista Daniela Dias, com exceção de Corumbá e Ladário – que apresentaram uma redução de 0,92% na sua movimentação financeira – e de Ponta Porã – que terá menos 2,95% - todos os demais municípios terão aumento na movimentação financeira com a Páscoa, com destaque para Dourados que poderá apresentar crescimento de 29,75%, em relação ao ano passado. “Mesmo naquelas cidades onde as expectativas são menos positivas, os percentuais de queda são discretos e podem ser revertidos a partir de estratégias comerciais para a atratividade de clientes e de estímulos a comemorações”.

Gastos e comemorações – Os maiores gastos médios com presentes pascoais ocorrerão nas cidades de Bonito (R$ 113,19) e em Dourados (R$ 106,68). Com relação as comemorações, os gastos mais elevados serão em Corumbá/Ladário (R$ 110,02) e também em Dourados (R$ 107,20).

A maior parte das compras será feita em supermercados (43,9%) e a pesquisadora aponta que é importante que empresários se preparem para terem troco, já que 84,2% dos pesquisados afirmam que vão pagar em dinheiro. “Esse índice também é maior do que o do ano passado, quase 3 pontos percentuais”.

Com relação as comemorações, o sul-mato-grossense não deve viajar e a alimentação em casa é a opção da maioria dos entrevistados (35,1%). O consumo de peixe é a preferência (33,86%) com destaque para o Pintado (30,96%), Pacu (27,60%) e Tilápia (16,95%). 10,45% afirmaram que farão churrasco no Domingo de Páscoa.