Partidos seguem indicando membros para a CCJ ainda nesta quarta-feira

Apesar do pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de que todos os membros da Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ) fossem indicados na terça-feira, alguns partidos deixaram para fazê-lo ainda nesta quarta-feira, 13. Até o momento, no site da Câmara, há a indicação de 49 dos 66 membros que irão compor o colegiado.

Dos 23 partidos que farão parte, faltam ainda nomes de cinco legendas que estão protocolando seus pedidos nesta quarta-feira. Entre eles, o PT.

O líder do partido na Câmara, Paulo Pimenta (RS), está com a lista pronta dos sete nomes a que tem direito e disse que irá registrar as indicações ainda nesta quarta-feira.

O partido irá indicar para as cadeiras Alencar Santana (SP), Gleisi Hoffmann (PR), Maria do Rosário (RS), Nelson Pellegrino (BA) e Paulo Teixeira (SP). A sétima vaga será cedida para a única deputada da Rede, Joenia Wapichana (RR).

O líder do Podemos, José Nelto (GO), disse que fez as indicações nesta quarta também, por isso, ainda não estão no sistema. Os nomes da legenda são Leo Moraes (RO) e Diego Garcia (PR).

Também faltam ainda no sistema quatro nomes do PR, quatro do PDT, duas do Podemos e um do PSOL.