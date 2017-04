Parte dos credores da Oi defende intervenção para ter diálogo

Parte dos credores da Oi acredita que uma possível intervenção na tele pode trazer incertezas, mas pode ser uma alternativa para a entrada de dinheiro novo na operadora. Os bondholders (detentores de títulos) possuem cerca de R$ 32 bilhões em dívidas a receber, de um total de R$ 65 bilhões declarados no pedido de recuperação judicial. Credores representados pelo banco Moelis estenderam ontem o plano alternativo de reestruturação até maio, que tem o empresário egípcio Naguib Sawiris como investidor.

O fundo Cerberus, representado pela RK Partners, também tem uma proposta pronta, mas teme a rejeição dos principais acionistas, que podem ser diluídos. Os credores estão insatisfeitos com o plano atualizado para reestruturação da Oi, sob o argumento de que a atual proposta favorece os principais acionistas - Société Mondiale, do empresário Nelson Tanure, e a Pharol (ex-Portugal Telecom). Na próxima semana, o governo vai começar a ouvir as operadoras para mapear qual o risco sistêmico com um eventual colapso da Oi, apurou o jornal O Estado de S. Paulo.

