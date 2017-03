Parte dos bancários do Rio adere à paralisação contra reforma da Previdência

O Sindicato dos Bancários informou que mais de 60 agências bancárias estão fechadas no centro do Rio, área que concentra o maior número de bancos. A paralisação, de 24 horas, é contra a reforma da Previdência. A deliberação foi feita na última segunda-feira e a maior mobilização é no centro.

O objetivo da categoria é pressionar a Câmara a travar a reforma, para que outros direitos trabalhistas não sejam retirados, e também para que bancos públicos não sejam extintos. Os bancos e as escolas são as únicas instituições que parecem ter aderido à paralisação no Rio no período da manhã.

No terminal da Central do Brasil, por onde passam trens, metrô e ônibus, o movimento é normal. Rodoviários ouvidos pela reportagem disseram ter medo de aderir à paralisação e perder o emprego.

"Uma andorinha só não faz verão. Fui até a garagem e vi que todo mundo estava trabalhando, então não tive outro jeito. Há duas semanas era carnaval e estavam todos na rua brincando. Mas lutar pelos nossos direitos ninguém quer", desabafou um motorista da empresa São Silvestre.

"O Brasil já tem milhões de desempregados e não posso ser mais um. Não quiseram tirar a Dilma? Agora aguentem", disse um cobrador da mesma empresa.

