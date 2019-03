Parlamento brasileiro "fará sua parte" pela reforma , diz Roberto Marinho

Questionado sobre o ocorrido, Maia disse hoje, em Brasília, que este assunto já é "página virada" e é necessário mostrar que o governo sairá de conflitos nas redes sociais para voltar ao mundo real - Foto: Divulgação

O Secretario Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, afirmou em postagem no Twitter, hoje, que deputados e senadores farão "a parte" deles pela aprovação da reforma proposta pelo governo federal.

"O parlamento brasileiro, mais uma vez, fará sua parte para retomarmos o crescimento e devolvermos o Brasil para os seus legítimos donos, o povo", disse. Ainda de acordo com o tweet, Marinho avalia que "a nova previdência não é pauta apenas do governo, é pauta do País e como tal precisa ser encarada".

Há pouco, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), declarou que continuará no processo de aprovação da reforma, dialogando com deputados, mas que não cabe a ele construir a base de apoio do governo para aprovar a proposta. Para o parlamentar, o Planalto precisa assumir a liderança na articulação.

Nesta semana, Maia entrou em conflito com o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ), e chegou a ameaçar que deixaria a articulação política a favor da reforma da Previdência, fato que teria desagradado o ministro da Economia, Paulo Guedes. Questionado sobre o ocorrido, Maia disse hoje, em Brasília, que este assunto já é "página virada" e é necessário mostrar que o governo sairá de conflitos nas redes sociais para voltar ao mundo real.