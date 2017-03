Parente: primeira fase de Libra vai custar US$ 5,5 bi em 5 anos

A primeira fase do projeto de Libra vai custar US$ 5,5 bilhões em cinco anos ao consórcio responsável pelo projeto, que, além da Petrobras, é formado pela Shell, Total, CNCC, CNOOC e PPSA, segundo o presidente da estatal, Pedro Parente.

Em discurso na sede do Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás (IBP), o executivo alegou que a aceleração do projeto depende do aval da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para que os porcentuais de aquisição local previstos no contrato de partilha da área sejam revistos.

Parente ainda alegou que mudanças regulatórias favoráveis às petroleiras vão determinar o sucesso dos leilões de áreas que o governo pretende promover no Brasil. "Se não houver atratividade do ambiente de negócios, a riqueza fica como potencial, deitada em berço esplêndido", afirmou.

