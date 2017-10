Parente diz que, se necessário, espera será feita o dia todo por leilão

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que, se necessário, os participantes ficarão aguardando "o dia inteiro, sem problema nenhum", até que caia a liminar que suspende o leilão de pré-sal, que deveria ter começado às 9 horas desta sexta-feira, 27, no Rio. A concorrência foi suspensa por decisão da Justiça do Amazonas.

A Advocacia Geral da União (AGU) já recorreu, mas, até agora, o leilão não começou.

"Um dos pressupostos de uma liminar é a existência de um perigo iminente. No meu modo de ver, é muito difícil dizer que há um perigo iminente num leilão que está anunciado há meses, com as regras colocadas na mesa há muito tempo. Portanto, no meu modo de ver este condicionante necessário para uma liminar não estaria presente", disse Parente, que está no hotel onde deve acontecer o leilão.

Em sua opinião, liminares contra o leilão demonstram a relevância do evento. "Não sou eu que decido. O governo está tentando derrubar essa liminar, um processo que é natural toda vez que acontece leilões mais relevantes. É mais evidência da relevância desse momento", acrescentou.

Parente falou também da importância das rodadas de pré-sal marcadas para esta sexta. "O pré-sal é uma das três melhores áreas do mundo", destacou, referindo-se às oportunidades que a região traz para as companhias petroleiras.

Ele não comentou as áreas de interesse da Petrobras.