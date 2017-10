Parente diz que parcerias são bem-vindas e que Petrobras será seletiva em leilões

O presidente da Petrobras, Pedro Parente, afirmou que parcerias "são bem-vindas" nas próximas rodadas de leilões de áreas de pré-sal que acontecerão na próxima sexta-feira, 27. Segundo ele, as restrições financeiras da companhia farão com que a Petrobras seja seletiva na escolha das áreas pelas quais vai apresentar oferta. A empresa apenas vai fazer lances nos blocos que considera de maior potencial.

Parente disse ainda que a retirada de sua participação na Braskem do plano nacional de desestatização definida pelo governo na semana passada facilita o desinvestimento na petroquímica, em que é sócia com a Odebrecht. As duas conversam sobre mudanças no controle acionário que vai permitir a venda da participação da Petrobras na petroquímica.

Segundo o executivo, a meta de desinvestimentos da empresa de US$ 21 bilhões até 2018 está mantida, apesar das contestações na Justiça, em sua maioria vindas dos sindicatos de petroleiros. "Todos os processos de desinvestimento sofrem esse tipo de processo, que atrasa mas não impossibilita."

O presidente da Petrobras evitou responder sobre um possível adiamento da oferta inicial de ações da BR Distribuidora, mas o presidente do conselho de administração Nelson Silva anteriormente já havia afirmado que o IPO aconteceria em dezembro deste ano. "Não podemos definir uma data ainda porque é uma decisão do conselho. Mas o IPO vai acontecer tão cedo quanto possível", disse Parente.