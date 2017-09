Parente diz a empregados que Petrobras vai à 14ª Rodada 'construir o futuro'

Recompor o portfólio agregando valor aos ativos já existentes da empresa. Esta foi a mensagem enviada nesta terça-feira, 26, pelo presidente da Petrobras, Pedro Parente, aos funcionários da estatal, sinalizando em tom otimista qual será a estratégia da empresa na 14ª Rodada de Licitações de Áreas de Petróleo e Gás Natural do governo, que acontece nesta quarta-feira, 27.

Parente explica aos empregados que, apesar de continuar sendo a empresa mais endividada do País, a Petrobras quer construir seu futuro e estará presente no leilão, além dos programados para outubro na área do pré-sal. O objetivo, explica, é recompor o portfólio de exploração em um momento em que a estatal vê sua principal bacia no pós-sal de Campos se esgotar, e em meio à maior crise da sua história que a obrigou a vender ativos.

"Os recursos necessários para a nossa participação nos leilões estão assegurados dentro do nosso planejamento de investimentos, considerando uma revisão das prioridades", tranquiliza o executivo na mensagem de duas páginas que começa com Caros colegas, e termina como de costume assinada simplesmente pelo primeiro nome, Pedro.

A ideia para o leilão, ele explica, é comprar campos que agreguem valor ao conjunto de ativos da companhia, e nos quais a combinação do risco e do retorno sejam os melhores possíveis.

"Uma eventual descoberta deve ter uma razoável probabilidade de ser viável do ponto de vista econômico", lembra.

Ele termina a carta citando a oportunidade de "reconstrução da nossa empresa" e com um singelo "PS:" convoca os colegas a votarem no novo nome para o campo de Libra, no pré-sal da bacia de Santos: Tainha, Arraia Manta e Mero. Um desses poderá batizar o maior campo de petróleo e gás do País.

