Parente comenta no IBP que Petrobras ainda tem dívida que não permite relaxamento

Um dia após divulgar o resultado financeiro de 2016, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, participa de evento no Instituto Brasileiro do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Em seguida, por volta das 10h, ele apresentará as demonstrações contábeis aos funcionários, na sede da empresa, no Centro do Rio. A sua fala será transmitida via intranet. Às 11h30, Parente participa de teleconferência com analistas do mercado.

No IBP, Parente divide a mesa com o presidente da Shell, André Araújo. Na plateia estão executivos de outras petroleiras, entre elas, da Statoil. Ao iniciar sua palestra, Parente voltou a ressaltar o peso do endividamento nas finanças da empresa. "Ainda temos uma dívida que não nos permite relaxar", afirmou o presidente da estatal.

