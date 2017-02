Parceria entre Governo e frigorífico de peixes quer tornar MS líder em produção de tilápias

Reunião da equipe do Governo de MS com GeneSeas / Edemir Rodrigues

Com o objetivo de expandir e diversificar as atividades, o Governo do Estado fechou com o frigorífico de peixes GeneSeas de Aparecida do Taboado, na quinta-feira (9), uma parceria que pode ser o pontapé inicial para MS se tornar líder nacional na produção de tilápia. A empresa é especialista em aquacultura e líder no mercado brasileiro.

O governador Reinaldo Azambuja explicou que foi solicitado apoio da gestão para concessão de benefícios fiscais, financiamento do FCO e licença ambiental para ampliar a planta da empresa. A ideia inicial é expandir a produção de tilápia para produtores independentes, colocar a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) em contato com os produtores regionais para apoio técnico e executar contratos de aquisição de longo prazo.

“Com isso, o governo assume o compromisso político de tornar a costa leste polo de produção de tilápia em MS. Hoje somos o 6º produtor nacional e com a ampliação da GeneSeas em 2017 vamos chegar ao 3º lugar. Somados a outros investimentos na aquicultura que estão em andamento, Mato Grosso do Sul pode se tornar o líder nacional na produção de tilápia em poucos anos”, afirmou Reinaldo.

De acordo com o sócio-fundador da empresa, Tito Lívio Capobianco Junior e o CEO Breno Davis, a empresa GeneSeas exporta diariamente parte da produção para os Estados Unidos. “Todos os dias, um caminhão de tilápia fresca é embarcado para Guarulhos”, ressaltou Tito. Recentemente a empresa realizou uma fusão e agora a meta é ampliar os investimentos, investindo na diversificação da produção, trazendo peixes como Salmão do Chile e outros que serão processados em Aparecida do Taboado.

A previsão é que com a expansão sejam gerados 450 novos postos de trabalho até o fim do ano. “É uma parceria eu não envolve desembolso, mas apoio e incentivos fiscais que retornam para nosso estado na forma de empregos. Essa é uma demanda que vai melhorar o desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul e ainda dar mais qualidade de vida à nossa população”, disse o governador.

A região da Costa Leste está se tornando um pólo de piscicultura. De acordo com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck, esta semana houve uma reunião para outro frigorífico de peixes se instalar em Aparecida do Taboado, além do projeto da Tilabrás que prevê a injeção de U$ 51 milhões, o equivalente a mais de R$ 150 milhões na atividade em Mato Grosso do Sul.

Investimentos na pisicultura podem tornar MS líder em produção nacional de Tilápia/ Foto: Edemir Rodrigues

“Nosso estado tem um potencial de crescimento fantástico na área da piscicultura, com excelente tecnologia, seja na produção de peixes nativos ou exóticos, como é o caso da tilápia. Nossa expectativa é muito grande para esse novo frigorífico e também para a instalação da Tilabrás que irá para o município de Selvíria. Temos água, espaço e muita capacidade empreendedora. Aguardamos ansiosos a concretização desse novo desafio”, declarou Verruck.

GeneSeas

O frigorífico de peixes da GeneSeas, empresa especialista em aquacultura e líder no mercado brasileiro de tilápia, foi inaugurado em abril do ano passado. Localizado na região do reservatório de Ilha Solteira, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a planta fica próxima a diversos produtores que fornecem peixe vivo para a empresa e também das fazendas de engorda da GeneSeas, o que, segundo a assessoria da empresa, diminui consideravelmente o tempo de transporte, gerando menos stress ao peixe e agilizando o processo de abate.

A unidade possui 2.500 m² de área construída, com alocação de espaço para a fabricação de produtos de valor agregado e capacidade de abate de 20 mil toneladas/ano. Já a capacidade de armazenamento na câmara frigorifica é de 130 toneladas de filé de tilápia congelado e 30 toneladas de filé de tilápia fresco. O empreendimento é responsável pela geração direta de mais de 200 postos de trabalho, além de fomentar a produção local.

A empresa atua de modo integrado e atende mais de dois mil clientes ativos. Além da tilápia, a GeneSeas também processa e distribui outros peixes e frutos do mar. Os produtos principais comercializados são peixe inteiro, filé fresco e congelado, quibe de tilápia, farinha e óleo de peixe, além de steaks, nuggets e hambúrguer de kafta.

